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KayseriOnline Mini Ramazan Paketi

KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
Yeni-5 %
KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
0 yorum yapılmış.-Yorum Yap
333,00TL
350,00TL
  • Model: KOC-RAMAZAN-PAKETI-MINI-2023
  • Ağırlık: 1,250.00g
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Kayseri Online Mini Ramazan Paketi İçeriği:

  • 500 gr Erol Ceyhan Anam Babam Usulü Sucuk
  • 500 gr Battaloğlu Kayseri El Mantısı
  • 250 gr Battaloğlu Seçme Pastırma

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Etiketler:mini ramazan paketi
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