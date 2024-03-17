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KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
Yeni
-5 %
KayseriOnline Mini Ramazan Paketi
0 yorum yapılmış.
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333,00TL
350,00TL
Model:
KOC-RAMAZAN-PAKETI-MINI-2023
Ağırlık:
1,250.00g
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Kayseri Online Mini Ramazan Paketi İçeriği:
500 gr Erol Ceyhan Anam Babam Usulü Sucuk
500 gr Battaloğlu Kayseri El Mantısı
250 gr Battaloğlu Seçme Pastırma
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Etiketler:
mini ramazan paketi
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